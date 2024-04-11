Эксперт объяснил, почему важно не экономить на шиномонтаже

Цены на шиномонтаж в России в 2024 году останутся стабильными

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Николай Погуляев, владелец сети сервисных центров Fit Service, объяснил, что стоимость шиномонтажа в России зависит от размера дисков, типа резины и класса автомобиля, а также может различаться от региона к региону.

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Однако он подчеркнул, что в новом сезоне цены на шиномонтаж не будут существенно отличаться от прошлого сезона, и повышение их не планируется.

Эксперт напомнил, что качественный шиномонтаж с использованием профессионального оборудования влияет на безопасность пассажиров и срок службы резины. Поэтому экономить на качественном шиномонтаже нецелесообразно, учитывая его важность для безопасности и долговечности шин.