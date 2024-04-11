Эксперт объяснил, почему важно не экономить на шиномонтаже

Николай Погуляев, владелец сети сервисных центров Fit Service, объяснил, что стоимость шиномонтажа в России зависит от размера дисков, типа резины и класса автомобиля, а также может различаться от региона к региону.
Однако он подчеркнул, что в новом сезоне цены на шиномонтаж не будут существенно отличаться от прошлого сезона, и повышение их не планируется.
Эксперт напомнил, что качественный шиномонтаж с использованием профессионального оборудования влияет на безопасность пассажиров и срок службы резины. Поэтому экономить на качественном шиномонтаже нецелесообразно, учитывая его важность для безопасности и долговечности шин.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.