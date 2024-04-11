Представитель ГИБДД рассказал о штрафах до 400000 рублей за выезд на пикник

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru рекомендациями, как избежать наложения штрафа за проведение пикника в лесу в период специального противопожарного режима, действующего во многих регионах России.
Он подчеркнул важность соблюдения правил безопасности на природе, включая убедительную проверку открытости лесных территорий для посещения и аккуратное обращение с огнем, чтобы избежать возгорания и лесных пожаров.
Нарушение указанных правил может привести к серьезным штрафам, составляющим от 15 до 30 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, автомобилистам необходимо соблюдать правила отдыха у водоемов, чтобы избежать дополнительных штрафов, которые могут быть наложены за неправильную парковку, мойку машины в неположенных местах и выброс мусора.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.