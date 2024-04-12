Стало известно, как правильно подготовиться к мотосезону

Россиянам напомнили, что перед мотосезоном надо тщательно проверить экипировку

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Российским мотоциклистам напомнили о необходимости осуществить тщательную проверку своей техники и экипировки перед наступлением мотосезона.

Фото: Wikipedia by Arpingstone is licensed under public domain

Эксперты портала 110km подчеркнули важность проверки технического состояния мотоциклов, включая осмотр лакокрасочного покрытия на наличие царапин и признаков коррозии. Особое внимание стоит уделить натяжению приводной цепи и её смазке, а также обработке тормозных механизмов специальными составами.

Эксперты также рекомендовали проверить уровни моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, поскольку снижение уровня за зимний период может указывать на возможные утечки. В отношении шин специалисты уточнили, что замена необходима при глубине протектора менее 1,6 мм.

Не менее важной является проверка состояния экипировки мотоциклистов. Эксперты подчеркнули необходимость оценить общее состояние шлема, визора и специальной противотуманной накладки. При выявлении царапин или других повреждений, рекомендуется заменить экипировку.

Эти напоминания последовали за критикой депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева в адрес мотоциклистов за опасные маневры на дорогах. По мнению политика, их появление на дорогах часто не только неожиданно, но и может быть провокационным.