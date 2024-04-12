Дорожные камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД

В Москве начали штрафовать за парковку на направляющих островках

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Московские власти в союзе с ГИБДД расширили сферу применения автоматической системы контроля за нарушениями правил дорожного движения, передает информационный портал "Коммерсантъ".

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно отчету издания, Центр организации дорожного движения города Москвы и Госавтоинспекция внедрили новый вид правонарушений — незаконную стоянку на так называемых направляющих островках, обозначенных специальной разметкой на проезжей части.

За нарушение правил стоянки на таких островках предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей, и уже начали рассылаться первые уведомления об административном правонарушении по этому поводу в Москве.

Согласно пояснению издания, направляющий островок представляет собой специально выделенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, расположенную на перекрестке или на съезде, где парковаться запрещено. Иногда внутри таких островков устанавливаются бетонные блоки, небольшие архитектурные элементы и прочее.

По данным издания, незаконная стоянка на направляющих островках часто приводит к авариям, так как припаркованные автомобили мешают обзору других участников движения.

Система, осуществляющая фиксацию нарушений стоянки на направляющих островках, установлена в Лефортово на улице Академика Туполева. По необходимости, подобные камеры будут задействованы и на других проблемных участках дорог в будущем.