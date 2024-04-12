Почему ваш автомобиль таинственно стал "поглощать" топливо

Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители выражают недовольство тем, что их автомобиль начал "поглощать" излишне большое количество топлива.

Фото: Wikipedia by StormB is licensed under CC BY-SA 2.0

"Ранее расход топлива был вполне приемлемым, а сейчас…" — отмечают автомобилисты, оказавшиеся в такой ситуации.

Проверка технического состояния машины показывает, что с транспортным средством, двигателем, топливным фильтром и свечами зажигания всё в порядке.

Кроме того, используется качественный бензин.

Однако, почему же так много топлива расходуется? Если техническое состояние автомобиля безупречно, стоит обратить внимание на содержимое багажника.

Что нельзя размещать в багажнике Некоторые владельцы забывают, что переполненное багажное отделение также приводит к излишнему расходу топлива.

Чтобы не приходилось часто заезжать на заправку и избежать лишних расходов, водителю следует избегать размещения габаритных и тяжелых предметов в багажнике, которые, вероятно, не понадобятся в пути.

Обычно это касается больших инструментов, которые можно оставить в гараже. Кроме того, не стоит постоянно перевозить мангал и прочие бесполезные предметы в багажнике. Иногда достаточно просто очистить багажное отделение, чтобы уменьшить расход топлива на несколько процентов.