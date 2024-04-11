Осторожно: весенние перепады температуры могут "заморозить" ваш автомобиль, если вы не знаете этого

Автоэксперты назвали опасности раннего перехода на летнюю омывающую жидкость

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Перемены в температуре весной могут существенно повлиять на работу вашего автомобиля, особенно если вы неопытный водитель.

Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, дневная теплота не гарантирует отсутствия ночных заморозков. Поэтому лучше избегать заливания легко замерзающих жидкостей в бачок в первые солнечные дни.

В противном случае вы рискуете столкнуться с ситуацией, когда замерзшая жидкость в бачке приведет к неприятностям, например, к моменту выезда из двора стекло автомобиля может покрыться месивом, которого невозможно будет быстро удалить.

Во-вторых, на трассе можно столкнуться с проблемой, если зимняя незамерзайка слишком сильно разбавлена. В этом случае, при попытке использовать ее для очистки стекла, жидкость может замерзнуть на поверхности, особенно при высоких скоростях, что может создать опасную ситуацию, когда видимость на дороге будет крайне ограничена.

В-третьих, даже в теплую погоду не рекомендуется использовать обычную воду в бачке омывателя. Это может привести к образованию налета кальция и недостаточной эффективности очистки.