Выяснилось, насколько в России подорожает бензин к майским праздникам

Эксперт топливного рынка Бунина: цены на бензин в мае вырастут на 0,5%

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Ожидается увеличение запроса на бензин в России к майским праздникам из-за начала дачного сезона, что приведет к повышению цен на топливо, сообщает РИАМО, ссылаясь на эксперта топливного рынка Анастасию Бунину.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

По словам Буниной, через три недели начинается дачный сезон, и автовладельцы направятся на свои загородные участки и в отпуск, что значительно увеличит спрос на бензин. Она предупредила, что заправочные станции воспользуются этой возможностью для повышения цен.

Однако эксперт уверяет, что повышение стоимости топлива будет незначительным. По ее мнению, цены на бензин возможно поднимутся максимум на 0,5%, однако точные цифры могут различаться в зависимости от региона.

Бунина также отметила, что временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода не оказывает значительного влияния на цены на нефтепродукты в России.