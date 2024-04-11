Почему автомобили не должны быть "излишней роскошью": взгляд в будущее от эксперта

Автоэксперт Сажин нашел способ освободить дворы от машин

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

У специалиста существует убеждение в том, что увеличение количества автомобилей на дорогах является естественным процессом. Он считает, что вместо принятия различных запретов необходимо предпринимать меры, иначе мы можем столкнуться с откатом в развитии данной отрасли.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Владимир Сажин объясняет, что превращение автомобиля в "излишнюю роскошь" не является оптимальной стратегией. Хотя на первый взгляд кажется, что это может привести к уменьшению числа личных машин в пользу общественного транспорта, на самом деле ситуация более сложная. Например, запрет на параллельный импорт может серьезно повлиять на экономику страны.

Решение проблемы с переполнением дворов автомобилями может быть достигнуто путем расширения дворовых проездов. Это позволило бы грузовым машинам проезжать, когда ранее они были бы заблокированы двумя автомобилями с обеих сторон.

Также важно предусмотреть обозначения для удобства встречного движения.

Согласно мнению Сажина, проблема должна решаться не путем введения запретов, а изменением подхода к дорожной инфраструктуре. Это включает в себя расширение дорог, организацию развязок и другие меры.