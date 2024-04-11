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В России могут вернуть штрафы за среднюю скорость

ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости

0:56
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В Государственной Думе был отклонён законопроект, предусматривавший отмену штрафов за превышение средней скорости. Это сообщается в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

В некоторых регионах начали выписывать штрафы за так называемое "движение со средней скоростью", которое измеряется автоматическими комплексами. Если средняя скорость превышает установленный лимит, на водителей налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ.

Авторы законопроекта считают, что применение данной статьи некорректно, так как она не определяет понятия "средняя скорость", что также не упоминается в Правилах дорожного движения.

Законопроект был принят в первом чтении в 2019 году. Позднее Ярослав Нилов, глава думского комитета по социальной политике, отметил, что штрафы за превышение средней скорости перестали выписывать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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