В России могут вернуть штрафы за среднюю скорость

В Государственной Думе был отклонён законопроект, предусматривавший отмену штрафов за превышение средней скорости. Это сообщается в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
В некоторых регионах начали выписывать штрафы за так называемое "движение со средней скоростью", которое измеряется автоматическими комплексами. Если средняя скорость превышает установленный лимит, на водителей налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ.
Авторы законопроекта считают, что применение данной статьи некорректно, так как она не определяет понятия "средняя скорость", что также не упоминается в Правилах дорожного движения.
Законопроект был принят в первом чтении в 2019 году. Позднее Ярослав Нилов, глава думского комитета по социальной политике, отметил, что штрафы за превышение средней скорости перестали выписывать.
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