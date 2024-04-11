Среди водителей в России распространено явление частого мочеиспускания, что часто может быть признаком простатита, сообщил врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин в интервью для "Газеты.Ru".
Лычагин отметил важность различия между недержанием и учащенным мочеиспусканием. Недержание характеризуется неспособностью контролировать позывы к мочеиспусканию, что может указывать на серьезные проблемы с мочевым пузырем и сфинктером.
Водители чаще сталкиваются с последним. Учащенное мочеиспускание обычно связано с нарушениями в малом тазу, которые могут возникать из-за продолжительного сидения за рулем. Это явление, по мнению врача, обусловлено стагнацией.
Уролог также отметил, что нарушения кровообращения у водителей могут привести к проблемам с предстательной железой, что усиливает позывы к мочеиспусканию и может быть признаком простатита.
Лычагин подчеркнул, что пациентам с подобными проблемами не следует терпеть неудержимые позывы, а следует обращаться к врачу при первых симптомах.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.