Уролог объяснил, почему за рулем нельзя терпеть, когда хочется в туалет

Уролог Лычагин: водителям с частым мочеиспусканием нельзя терпеть позывы в туалет

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Среди водителей в России распространено явление частого мочеиспускания, что часто может быть признаком простатита, сообщил врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин в интервью для "Газеты.Ru".

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Лычагин отметил важность различия между недержанием и учащенным мочеиспусканием. Недержание характеризуется неспособностью контролировать позывы к мочеиспусканию, что может указывать на серьезные проблемы с мочевым пузырем и сфинктером.

Водители чаще сталкиваются с последним. Учащенное мочеиспускание обычно связано с нарушениями в малом тазу, которые могут возникать из-за продолжительного сидения за рулем. Это явление, по мнению врача, обусловлено стагнацией.

Уролог также отметил, что нарушения кровообращения у водителей могут привести к проблемам с предстательной железой, что усиливает позывы к мочеиспусканию и может быть признаком простатита.

Лычагин подчеркнул, что пациентам с подобными проблемами не следует терпеть неудержимые позывы, а следует обращаться к врачу при первых симптомах.