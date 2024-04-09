В России подорожали шины: как правильно выбрать покрышки в 2024 году

"Автотовары Авито": в России на 11% подорожали покрышки

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Средняя стоимость новой летней резины увеличилась на 11% за последний год. В марте 2023 года комплект из четырех шин стоил 33 000 рублей, а к марту 2024 года эта цена уже составляла 37 000 рублей. Об этом рассказал Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления "Автотовары Авито", в интервью для URA.RU.

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"Средняя цена новой летней резины за период с марта 2023 года по март 2024 года выросла на 11%. Сейчас средняя стоимость комплекта из четырех шин составляет 37 000 рублей, в то время как в 2023 году она была 33 000 рублей. Цены на б/у шины выросли на 13%, и их можно приобрести за 13 200 рублей, в то время как в марте 2023 года они стоили 11 700 рублей", — отметил Куроптев.

По его мнению, внесезонные шины могут быть более экономичными, но использование их может негативно отразиться на автомобиле.

"Хотя на первый взгляд может показаться удобным приобрести комплект шин, подходящих для использования в течение всего года, это решение является весьма сомнительным компромиссом. Внесезонные шины во многих случаях уступают по характеристикам как летним, так и зимним. В летнее время лучше выбирать специализированные летние шины, а на зиму — зимние модели", — посоветовал Куроптев.

"Летние шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой только при положительных температурах и отсутствии снега и льда на дороге. Они имеют более прочную конструкцию и лучше сохраняют свои характеристики при высоких температурах. В то время как зимние шины предназначены для использования при низких температурах, снеге и наледи на дороге", — пояснил он.

Куроптев также рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе новых шин.

"При выборе летних шин следует учитывать их параметры, чтобы избежать возможных аварий. Коды на боковине шин указывают на типоразмер. Они включают ширину, высоту профиля и диаметр. Например, первая цифра — "215", это ширина. Этот параметр играет ключевую роль в контакте шины с дорогой. Широкие шины обеспечивают лучшее сцепление, но при этом увеличивается расход топлива и шум от шин", — подчеркнул он.

"Вторая цифра, например, "65", обозначает высоту боковины шины. Шины с высоким профилем делают поездку более комфортной, но при этом ухудшается управляемость автомобиля. Третья цифра — диаметр шины, например, "16", "17". Она указывает на размер диска. Больший диаметр может улучшить управляемость на высоких скоростях, но снизить динамику разгона и торможения. Переход за пределы рекомендованных размеров может привести к потере управляемости и комфорта вождения", — отметил Куроптев.

Он также поделился советами по покупке шин.

"После замены шин необязательно проверять углы установки колес. Некоторые автосервисы предлагают обработку шин герметиком. Это может быть полезно для бескамерных шин, уменьшая вероятность утечки воздуха и предотвращая коррозию обода. Также рекомендуется использовать азот для накачки шин, что обеспечивает стабильное давление и сохранение характеристик шин на длительный срок", — заключил Куроптев.