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Новый суперседан BMW 750iL V16 "Goldfish" с секретной историей наконец-то раскрыт

Секретный седан BMW 750iL V16 "Goldfish" из 1990 года: возвращение забытого прототипа

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Авто

В конце 1980-х годов BMW решила создать седан, превосходящий по размерам даже 7 Series, и представила прототип "Goldfish" с V-16 двигателем.

Секретный седан BMW 750iL V16 "Goldfish" из 1990 года: возвращение забытого прототипа
Фото: Wikipedia by nakhon100 is licensed under CC BY 2.0

Однако в 1990 году был собран второй седан этого проекта, о котором оставалось мало информации до сих пор. Новый прототип, известный как BMW 750iL V16 "Goldfish", оснащался 6,6-литровым V-16 двигателем, развивающим 348 л. с. и был построен на базе алюминиевой конструкции. В отличие от предыдущего прототипа, этот седан имел более гладкий профиль и решенные проблемы с упаковкой охлаждающей системы.

Секретный седан также оказался крупнее, чем модель 7 Series E32 своего времени и даже современная G70.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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