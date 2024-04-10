Новый суперседан BMW 750iL V16 "Goldfish" с секретной историей наконец-то раскрыт

Секретный седан BMW 750iL V16 "Goldfish" из 1990 года: возвращение забытого прототипа

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В конце 1980-х годов BMW решила создать седан, превосходящий по размерам даже 7 Series, и представила прототип "Goldfish" с V-16 двигателем.

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Однако в 1990 году был собран второй седан этого проекта, о котором оставалось мало информации до сих пор. Новый прототип, известный как BMW 750iL V16 "Goldfish", оснащался 6,6-литровым V-16 двигателем, развивающим 348 л. с. и был построен на базе алюминиевой конструкции. В отличие от предыдущего прототипа, этот седан имел более гладкий профиль и решенные проблемы с упаковкой охлаждающей системы.

Секретный седан также оказался крупнее, чем модель 7 Series E32 своего времени и даже современная G70.