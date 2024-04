Встречайте обновленный Audi S3 2025: мощнее, быстрее и с секретным "дрифт-режимом"

Ауди представила обновленную версию седана S3 на 2025 год, который теперь обладает более мощным двигателем и дополнительным крутящим моментом.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 3.0