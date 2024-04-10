Ауди представила обновленную версию седана S3 на 2025 год, который теперь обладает более мощным двигателем и дополнительным крутящим моментом.
Оснащенный улучшенным турбированным 2,0-литровым бензиновым двигателем, новый S3 производит 328 лошадиных сил и примерно 310 фунт-футов крутящего момента. Помимо увеличения мощности, модель получила ряд других обновлений, включая технологию разделения крутящего момента между задними колесами и улучшенные характеристики подвески.
Внешне обновленный S3 также имеет некоторые дискретные стилистические изменения, включая новые цвета и передние фары с настраиваемым LED-освещением.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.