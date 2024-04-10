Сенсация от Маска: Tesla представит роботакси в августе

Акции Tesla выросли почти на 5% в понедельник после заявления главы компании Илона Маска о запуске долгожданного роботакси 8 августа. Несмотря на это, мнение аналитиков улицы разделено. Deutsche Bank считает, что новость о роботакси изменяет тезис о Tesla.
С другой стороны, более скептичные аналитики, такие как Крейг Ирвин, утверждают, что рост акций вызван техническими аспектами, а не фундаментальными факторами. Некоторые эксперты, такие как Таша Кини из ARK Invest, считают, что долгосрочный потенциал Tesla связан с автономной ездой и обладанием уникальным объемом данных.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.