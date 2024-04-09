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Новая информация от инженера Tesla раскрывает детали о работе системы Autopilot

Что рассказал инженер Tesla о смертельном аварийном случае с Autopilot?

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Авто

Новая информация от инженера Tesla предоставляет редкий взгляд на то, как работает функция Autopilot у электромобиля и что произошло во время смертельного аварийного случая 2018 года в Калифорнии.

Что рассказал инженер Tesla о смертельном аварийном случае с Autopilot?
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Инженер открыл, что система управляет автомобилем, опираясь на отмеченные полосы на дороге, что схоже с системами предупреждения о выходе из полосы, но Tesla рекламировала это как часть своей передовой технологии Autopilot.

Согласно адвокатам семьи пострадавшего, автомобиль ушел с дороги, так как линии на дороге стали менее четкими, а затем система обнаружила более четкую маркировку, что привело к столкновению с барьером. Tesla планирует защищаться, утверждая, что авария произошла из-за невнимательности водителя, который занимался смартфоном во время движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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