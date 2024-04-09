Планы Nissan на будущее: какие модели получат электрические версии?

Nissan планирует добавить электромобили к существующим моделям

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На Международном автосалоне в Нью-Йорке вице-президент и главный стратег Nissan Americas Понз Пандикутира поделился планами компании относительно электромобилей.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

В настоящее время Nissan и Infiniti планируют добавить электрические версии к существующим моделям, вместо создания полностью новых линий. Он не уточнил, будут ли это просто электрические варианты существующих моделей с ДВС или что-то подобное модели Chevy.

Однако он отметил, что Nissan Ariya рассматривался как возможный преемник Murano, что говорит о том, что компания скорее всего будет добавлять электрические версии к существующим моделям.