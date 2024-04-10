Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 направлений для коротких путешествий на майские
“Ждем каждую секунду, что в нас прилетит”: как живет приграничный Грайворон
Любовь Успенская объяснила, почему использует фен "Дайсон" не по назначению
Чтобы не потели окна, уберите цветы с подоконника
Правила создания собственного сада
Всадница Орехова сменила спортивное гражданство на нидерландское
История создания сказочных костюмов в фильме "Летучий корабль"
Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили законопроект о страховании охотничьих инспекторов
Депутат Шеремет назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине показухой
Штрафы и правила: как безопасно обогнать целую колонну на трассе?

Правила обгона на дороге: что делать, если впереди колонна машин?

Авто

На портале njcar. ru были рассмотрены правила обгона на дороге, особенно когда перед водителем целая колонна машин.

Правила обгона на дороге: что делать, если впереди колонна машин?
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно ПДД, водитель может выполнить обгон, проезжая по встречной полосе, но при этом необходимо соблюдать скоростной режим, разметку и дорожные знаки. Однако важно помнить, что обгон запрещен, если транспортное средство уже начало маневр. Водитель, собирающийся выполнить обгон, должен убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии.

Помимо этого, важно осознавать, что мешать обратному перестроению на правую полосу также запрещено и влечет штрафные санкции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
В Часове Яре ВСУ намерены закрываться живым щитом, дерзкий выпад русского десанта Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Певица Юлия Волкова объявилась и рассказала, почему она пропадала
США намерены укрепить украинскую ПВО
Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур
Когда лучше есть десерты: ответила диетолог Пэрис Хилтон
В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам
Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс
Цены на жильё в новостройках продолжат расти в ногу с инфляцией
Бондарчук и Хабенский сыграли в нашумевшем фантастическим фильме "Сто лет тому вперед" про Алису Селезневу
Отели Турции повышают цены на 20% из-за инфляции
Минобороны РФ пересмотрело свои планы по участию ЧВК "Вагнер" в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников