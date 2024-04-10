Штрафы и правила: как безопасно обогнать целую колонну на трассе?

Правила обгона на дороге: что делать, если впереди колонна машин?

На портале njcar. ru были рассмотрены правила обгона на дороге, особенно когда перед водителем целая колонна машин.

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Согласно ПДД, водитель может выполнить обгон, проезжая по встречной полосе, но при этом необходимо соблюдать скоростной режим, разметку и дорожные знаки. Однако важно помнить, что обгон запрещен, если транспортное средство уже начало маневр. Водитель, собирающийся выполнить обгон, должен убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии.

Помимо этого, важно осознавать, что мешать обратному перестроению на правую полосу также запрещено и влечет штрафные санкции.