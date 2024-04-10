Лучший автомобиль за копейки: Hyundai ix35

Лучшие кроссоверы до 1,2 млн рублей: эксперт выделил Hyundai ix35

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Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев выделил Hyundai ix35 среди лучших кроссоверов стоимостью до 1,2 млн рублей на рынке. Он отметил множество преимуществ модели, включая крепкую подвеску, надежный гидроавтомат A6MF1 и малое количество мелких поломок.

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Однако, по словам Зиновьева, двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.) склонен к задирам, что может потребовать дорогостоящего ремонта. В целом же, он подчеркнул, что у модели нет других существенных недостатков, за исключением возрастного угара масла.