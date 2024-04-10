Лучший автомобиль за копейки: Hyundai ix35

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев выделил Hyundai ix35 среди лучших кроссоверов стоимостью до 1,2 млн рублей на рынке. Он отметил множество преимуществ модели, включая крепкую подвеску, надежный гидроавтомат A6MF1 и малое количество мелких поломок.
Однако, по словам Зиновьева, двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.) склонен к задирам, что может потребовать дорогостоящего ремонта. В целом же, он подчеркнул, что у модели нет других существенных недостатков, за исключением возрастного угара масла.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.