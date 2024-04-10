Лучший автомобиль за копейки: Hyundai ix35

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Лучшие кроссоверы до 1,2 млн рублей: эксперт выделил Hyundai ix35

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Авто

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев выделил Hyundai ix35 среди лучших кроссоверов стоимостью до 1,2 млн рублей на рынке. Он отметил множество преимуществ модели, включая крепкую подвеску, надежный гидроавтомат A6MF1 и малое количество мелких поломок.

Лучшие кроссоверы до 1,2 млн рублей: эксперт выделил Hyundai ix35
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under public domain

Однако, по словам Зиновьева, двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.) склонен к задирам, что может потребовать дорогостоящего ремонта. В целом же, он подчеркнул, что у модели нет других существенных недостатков, за исключением возрастного угара масла.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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