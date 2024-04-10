Шокирующая правда: купившие китайские авто россияне оказались в ловушке!

Экспортная компания Biulu сообщила о том, что часть премиальных китайских электромобилей и гибридов, проданных российским клиентам, находится в залоге. Договор между Biulu и дилером "Нео Карс" запрещает передавать автомобили в залог, но это правило было нарушено, что привело к возникновению серьезных проблем для покупателей. Согласно информации от Biulu, более сотни автомобилей заложены, и многие из них уже были проданы.
Представители "Нео Карс Москва" объяснили, что проблемы возникли из-за изменений в таможенном законодательстве, задержек в платежах и поставках из Китая. Это привело к потере клиентов, и некоторые из них обратились в суд. Эксперты предупреждают, что покупателям, которым были переданы автомобили в залоге, придется искать способы решения этой ситуации через суд, хотя вероятность возврата денег от продавца остается под вопросом.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.