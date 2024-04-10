Шокирующая правда: купившие китайские авто россияне оказались в ловушке!

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Эксперты предупреждают: что грозит российским покупателям премиальных китайских электромобилей и гибридов в залоге

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Авто

Экспортная компания Biulu сообщила о том, что часть премиальных китайских электромобилей и гибридов, проданных российским клиентам, находится в залоге. Договор между Biulu и дилером "Нео Карс" запрещает передавать автомобили в залог, но это правило было нарушено, что привело к возникновению серьезных проблем для покупателей. Согласно информации от Biulu, более сотни автомобилей заложены, и многие из них уже были проданы.

Эксперты предупреждают: что грозит российским покупателям премиальных китайских электромобилей и гибридов в залоге
Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Представители "Нео Карс Москва" объяснили, что проблемы возникли из-за изменений в таможенном законодательстве, задержек в платежах и поставках из Китая. Это привело к потере клиентов, и некоторые из них обратились в суд. Эксперты предупреждают, что покупателям, которым были переданы автомобили в залоге, придется искать способы решения этой ситуации через суд, хотя вероятность возврата денег от продавца остается под вопросом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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