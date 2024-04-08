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Пять идеальных автомобилей для загородного отдыха: выбери свой идеальный вариант

Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу

2:56
Авто

В зависимости от предпочтений в загородном отдыхе, потребности в автомобиле могут сильно различаться. Одни предпочитают авто с вместительным багажником, другие — с просторным салоном для семьи или друзей. Для некоторых важен экономичный расход топлива, а также внедорожные характеристики, надежность и стоимость обслуживания.

Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Найти автомобиль, который удовлетворяет все эти потребности, довольно сложно. Редакция 110km.ru отобрала пять интересных вариантов, каждый из которых соответствует определенным задачам.

Lada Niva (для плохих дорог)

В этой категории лидирует внедорожное семейство Lada Niva. С короткой базой и невысокой массой, трехдверная модель Legend обладает отличной проходимостью. Однако, для полноценных поездок на дачу лучше выбрать пятидверную Niva Travel, которая не только прекрасно справляется с внедорожными условиями, но и обладает достаточным пространством для пассажиров и багажа. Плюсы включают доступные запчасти и невысокие расходы на обслуживание. Единственный недостаток — относительно слабый мотор мощностью 80 л. с.

Haval М6 (для легкого бездорожья и перевозки рассады)

Кроссовер Haval M6 предлагает просторный салон, который легко трансформируется для увеличения багажного пространства. С надежным турбомотором, он обеспечивает комфорт и экономичность при езде по бездорожью. Технические решения, проверенные временем, и разнообразное оснащение делают его привлекательным выбором. Цена начинается от 1 979 000 рублей.

Lada Vesta SW (для гладкого асфальта и ограниченного бюджета)

Универсал Lada Vesta SW предлагает умеренный дорожный просвет и достаточное пространство для багажа. С различными вариантами двигателя и оснащения, включая базовый кондиционер и пару подушек безопасности, он остается доступным и практичным выбором для ежедневной езды. Цена варьируется от 1 329 900 до 2 015 900 рублей.

Great Wall Poer KingKong (грузовик для бездорожья)

Внушительный китайский пикап Great Wall Poer KingKong сочетает в себе внедорожные качества с большой грузоподъемностью и практичными решениями для перевозки грузов. С дизельным мотором и полным приводом, этот пикап идеально подходит для владельцев загородных домов. Цена начинается от 2 899 000 рублей.

Evolute i-Space (для дальних поездок и больших семей)

Гибридный кроссовер Evolute i-Space предлагает роскошный салон с семью местами и впечатляющей дальностью хода. Объединяя мощность и экономичность, он становится идеальным выбором для дальних поездок с семьей или друзьями. Стоимость начинается от 3 299 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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