Пять идеальных автомобилей для загородного отдыха: выбери свой идеальный вариант

Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу

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В зависимости от предпочтений в загородном отдыхе, потребности в автомобиле могут сильно различаться. Одни предпочитают авто с вместительным багажником, другие — с просторным салоном для семьи или друзей. Для некоторых важен экономичный расход топлива, а также внедорожные характеристики, надежность и стоимость обслуживания.

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Найти автомобиль, который удовлетворяет все эти потребности, довольно сложно. Редакция 110km.ru отобрала пять интересных вариантов, каждый из которых соответствует определенным задачам.

Lada Niva (для плохих дорог)

В этой категории лидирует внедорожное семейство Lada Niva. С короткой базой и невысокой массой, трехдверная модель Legend обладает отличной проходимостью. Однако, для полноценных поездок на дачу лучше выбрать пятидверную Niva Travel, которая не только прекрасно справляется с внедорожными условиями, но и обладает достаточным пространством для пассажиров и багажа. Плюсы включают доступные запчасти и невысокие расходы на обслуживание. Единственный недостаток — относительно слабый мотор мощностью 80 л. с.

Haval М6 (для легкого бездорожья и перевозки рассады)

Кроссовер Haval M6 предлагает просторный салон, который легко трансформируется для увеличения багажного пространства. С надежным турбомотором, он обеспечивает комфорт и экономичность при езде по бездорожью. Технические решения, проверенные временем, и разнообразное оснащение делают его привлекательным выбором. Цена начинается от 1 979 000 рублей.

Lada Vesta SW (для гладкого асфальта и ограниченного бюджета)

Универсал Lada Vesta SW предлагает умеренный дорожный просвет и достаточное пространство для багажа. С различными вариантами двигателя и оснащения, включая базовый кондиционер и пару подушек безопасности, он остается доступным и практичным выбором для ежедневной езды. Цена варьируется от 1 329 900 до 2 015 900 рублей.

Great Wall Poer KingKong (грузовик для бездорожья)

Внушительный китайский пикап Great Wall Poer KingKong сочетает в себе внедорожные качества с большой грузоподъемностью и практичными решениями для перевозки грузов. С дизельным мотором и полным приводом, этот пикап идеально подходит для владельцев загородных домов. Цена начинается от 2 899 000 рублей.

Evolute i-Space (для дальних поездок и больших семей)

Гибридный кроссовер Evolute i-Space предлагает роскошный салон с семью местами и впечатляющей дальностью хода. Объединяя мощность и экономичность, он становится идеальным выбором для дальних поездок с семьей или друзьями. Стоимость начинается от 3 299 000 рублей.