Загадочная практика: как перекачанные шины могут превратить вашу поездку в кошмар

Цены на топливо всегда оставались главной заботой для автовладельцев. Некоторые водители, стремясь сэкономить, регулярно перекачивают свои шины, так как это, как утверждает эксперт из "За рулем", позволяет сэкономить примерно 0,5 литра на 100 километров. Однако, этот метод экономии часто игнорирует серьезные негативные последствия.
Перекачанные шины менее эффективно поглощают неровности дороги, что приводит к ощутимым толчкам и дискомфорту в кузове автомобиля. Благодаря повышенному давлению площадь контакта шины с дорогой уменьшается, что ухудшает управляемость автомобиля.
Кроме того, перекачанные шины становятся более уязвимыми к повреждениям от камней, стекол и щебня.
Специалисты рекомендуют увеличивать давление в шинах только в случае перевозки тяжелых грузов. Это помогает обеспечить равномерный износ протектора и снизить риск повреждения обода диска.
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