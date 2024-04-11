Загадка автомобильного рынка: как китайские машины захватывают Россию, вытесняя Lada

Автоэксперты назвали средний возраст автомобилей в РФ

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По информации от аналитического агентства "Автостат", на начало 2024 года в России было зарегистрировано 32,06 миллионов легковых автомобилей старше 10 лет, что составляет примерно 69,2% от общего автопарка страны. Это свидетельствует о том, что большинство автомобилей, находящихся на дорогах России, были выпущены до 2014 года.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Только около 30,8% автомобилей были произведены после 2014 года. На 1 января 2024 года количество автомобилей в России в возрасте от 8 до 10 лет составило 4,84 миллиона единиц, то есть примерно 10,4% от общего автопарка.

Автомобили в возрасте от 4 до 7 лет составляют около 13,9% от общего числа автомобилей на дорогах (примерно 6,44 миллиона единиц), в то время как доля автомобилей в возрасте до трех лет — примерно 6,5% от общего парка (около 3,01 миллиона единиц).

В то же время китайские автомобили продолжают увеличивать свою долю на российском рынке, создавая трудности для конкуренции с АвтоВАЗом. В первом квартале 2024 года доля Lada сократилась до 28%, что на 8% меньше, чем в первом квартале 2023 года.