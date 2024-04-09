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Уникальный шанс: легендарный суперкар Vector M12 выставлен на продажу

Продается редкий суперкар Vector M12

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Авто

Вектор, американский производитель суперкаров, прославился своим первым автомобилем, W8.

Продается редкий суперкар Vector M12
Фото: Wikipedia by Supermac1961 is licensed under CC BY 2.0

Но помимо W8, Вектор также выпустил модель M12. В отличие от W8, который использовал собственную платформу и двигатель, M12 был в значительной степени основан на Lamborghini Diablo.

Сейчас один из экземпляров M12 выставлен на продажу на Bring a Trailer. Это уникальная возможность приобрести один из редких автомобилей от Вектора, поскольку такие модели редко попадают на рынок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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