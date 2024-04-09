Уникальный шанс: легендарный суперкар Vector M12 выставлен на продажу

Вектор, американский производитель суперкаров, прославился своим первым автомобилем, W8.
Но помимо W8, Вектор также выпустил модель M12. В отличие от W8, который использовал собственную платформу и двигатель, M12 был в значительной степени основан на Lamborghini Diablo.
Сейчас один из экземпляров M12 выставлен на продажу на Bring a Trailer. Это уникальная возможность приобрести один из редких автомобилей от Вектора, поскольку такие модели редко попадают на рынок.
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