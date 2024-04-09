Эксперты подготовили базовый чек-лист, как подготовить мотоцикл к сезону

Перед началом мотосезона важно провести тщательную подготовку как мотоцикла, так и себя как водителя.
Эксперты 110km.ru представлен базовый чек-лист для проверки технического состояния мотоцикла, а также рекомендации по правильной экипировке. Особое внимание уделено проверке моторного масла, тормозов, шин и аккумулятора мотоцикла.
Также подчеркивается важность использования правильной экипировки, включая шлем, перчатки, защитную одежду и дополнительные аксессуары. Наконец, приводятся советы для первых километров после начала мотосезона, напоминая о необходимости особой осторожности на дороге.
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