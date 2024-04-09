Вот как Subaru удивила всех со своим новым BRZ Cup Car Basic 2024

Subaru представляет обновленную версию спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024

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Subaru представила обновленную версию своего спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024. Несмотря на остающуюся доступную цену, модель получила некоторые обновления.

Фото: Wikipedia by Fabian Roudra Baroi is licensed under CC BY-SA 4.0

В обновленной версии сохранены стальные диски диаметром 16 дюймов с шинами 205/55 R16, модифицирована форма шеститочечной рулевой колонки и боковой брус, а также добавлено стандартное оборудование безопасности EyeSight.

Вес купе BRZ Cup Car Basic составляет 2,843 фунта, оно остается тяжелее дорожной версии, однако сохраняет пассажирские сиденья и даже кондиционер. Цена модели составляет эквивалент $24,373, что является выгодным предложением по сравнению с более дорогой дорожной версией.