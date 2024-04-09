Вот как Subaru удивила всех со своим новым BRZ Cup Car Basic 2024

Subaru представила обновленную версию своего спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024. Несмотря на остающуюся доступную цену, модель получила некоторые обновления.
В обновленной версии сохранены стальные диски диаметром 16 дюймов с шинами 205/55 R16, модифицирована форма шеститочечной рулевой колонки и боковой брус, а также добавлено стандартное оборудование безопасности EyeSight.
Вес купе BRZ Cup Car Basic составляет 2,843 фунта, оно остается тяжелее дорожной версии, однако сохраняет пассажирские сиденья и даже кондиционер. Цена модели составляет эквивалент $24,373, что является выгодным предложением по сравнению с более дорогой дорожной версией.
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