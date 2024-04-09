Вот как Subaru удивила всех со своим новым BRZ Cup Car Basic 2024

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Subaru представляет обновленную версию спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024

0:52
Авто

Subaru представила обновленную версию своего спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024. Несмотря на остающуюся доступную цену, модель получила некоторые обновления.

Subaru представляет обновленную версию спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024
Фото: Wikipedia by Fabian Roudra Baroi is licensed under CC BY-SA 4.0

В обновленной версии сохранены стальные диски диаметром 16 дюймов с шинами 205/55 R16, модифицирована форма шеститочечной рулевой колонки и боковой брус, а также добавлено стандартное оборудование безопасности EyeSight.

Вес купе BRZ Cup Car Basic составляет 2,843 фунта, оно остается тяжелее дорожной версии, однако сохраняет пассажирские сиденья и даже кондиционер. Цена модели составляет эквивалент $24,373, что является выгодным предложением по сравнению с более дорогой дорожной версией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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