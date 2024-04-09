Сенсация от Jeep: новый Gladiator NightHawk 2024 стоимостью более 5 тысяч долларов

Jeep представляет новый пакет NightHawk для модели Gladiator 2024

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Компания Jeep представила новый пакет обновлений NightHawk для модели Gladiator 2024, в честь лунных событий. Этот пакет, стоимостью $5,295, включает в себя как механические, так и косметические улучшения.

Фото: openverse by ToolManTimTaylor is licensed under CC BY 2.0

Среди механических изменений — глянцевые черные 20-дюймовые колеса с шинами для бездорожья, передний и задний мосты Dana 44 (3.73:1) и задний ограниченный дифференциал.

Косметические улучшения включают в себя окрашенную в цвет кузова жесткую крышу, боковые защитные рейлинги, черные акценты бамперов, окрашенные крылья и подогреваемые зеркала. Компания Jeep планирует выпустить всего 2,000 экземпляров NightHawk для США и Канады.