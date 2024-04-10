Пять секретов безопасной эксплуатации машины весной: вы удивитесь, какие ошибки вы совершаете

Что не стоит делать с машиной весной: пять советов

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

На радостях водители весной совершают действия, которые, как им кажется, идут во благо автомобилю.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Однако именно в этот период времени не следует торопиться. Вот пять рекомендаций для начинающих автолюбителей, что лучше не делать с машиной весной.

Не стоит мочить двигатель

Простое применение высокого давления в мойке не гарантирует полного удаления грязи, накопившейся на двигателе за зиму. Это требует минимальных знаний и опыта. Двигатель имеет ряд уязвимых мест и может подарить неприятные сюрпризы после попадания воды.

Использование присадок

Использование различных присадок и добавок в топливо вызывает споры. Перед добавлением чего-либо для очистки лучше проконсультироваться со специалистом — это не только эффективно, но и безопасно.

Автозапуск

Весной этот вариант не так актуален. Однако использование его может привести к упущению сигналов индикатора нехватки масла или других проблем. Также во время запуска могут возникнуть посторонние звуки, указывающие на неисправность.

Избегайте луж

Это глупая привычка, которая может привести к гидроударам или аквапланированию, если въехать в лужу на высокой скорости.

Не спешите менять резину

Многие водители предпочитают использовать зимнюю резину, экономя на смене шин. Более ответственные обращаются к шиномонтажу дважды в год. Однако не стоит делать это сразу после таяния снега, учитывайте возможные возвратные заморозки.