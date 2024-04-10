Пять секретов безопасной эксплуатации машины весной: вы удивитесь, какие ошибки вы совершаете

На радостях водители весной совершают действия, которые, как им кажется, идут во благо автомобилю.
Однако именно в этот период времени не следует торопиться. Вот пять рекомендаций для начинающих автолюбителей, что лучше не делать с машиной весной.
Не стоит мочить двигатель
Простое применение высокого давления в мойке не гарантирует полного удаления грязи, накопившейся на двигателе за зиму. Это требует минимальных знаний и опыта. Двигатель имеет ряд уязвимых мест и может подарить неприятные сюрпризы после попадания воды.
Использование присадок
Использование различных присадок и добавок в топливо вызывает споры. Перед добавлением чего-либо для очистки лучше проконсультироваться со специалистом — это не только эффективно, но и безопасно.
Автозапуск
Весной этот вариант не так актуален. Однако использование его может привести к упущению сигналов индикатора нехватки масла или других проблем. Также во время запуска могут возникнуть посторонние звуки, указывающие на неисправность.
Избегайте луж
Это глупая привычка, которая может привести к гидроударам или аквапланированию, если въехать в лужу на высокой скорости.
Не спешите менять резину
Многие водители предпочитают использовать зимнюю резину, экономя на смене шин. Более ответственные обращаются к шиномонтажу дважды в год. Однако не стоит делать это сразу после таяния снега, учитывайте возможные возвратные заморозки.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.