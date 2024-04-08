Ferrari взрывает интернет: крупные планы по батареям для электрокаров

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Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей

0:52
Авто

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что компания хочет увеличить свои знания в области батарейных ячеек, учитывая их важность для перехода к электрифицированным автомобилям.

Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей
Фото: Wikipedia by the Archive Team is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако у итальянского производителя роскошных спортивных автомобилей нет планов начать их собственное производство. Винья отметил, что Ferrari намерена изучить структуру батарей и приобрести необходимые знания через исследовательский центр по батарейным ячейкам в партнерстве с университетом Болоньи и производителем микросхем NXP Semiconductors.

Лаборатория E-Cells сосредоточена на электрохимии и направлена на повышение экспертизы Ferrari в области батарейных ячеек. Винья отметил, что Ferrari будет использовать все больше батарей и нужно будет знать их химию, но пока не видит твердотельные батареи как реальную опцию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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