Ferrari взрывает интернет: крупные планы по батареям для электрокаров

Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей

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Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что компания хочет увеличить свои знания в области батарейных ячеек, учитывая их важность для перехода к электрифицированным автомобилям.

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Однако у итальянского производителя роскошных спортивных автомобилей нет планов начать их собственное производство. Винья отметил, что Ferrari намерена изучить структуру батарей и приобрести необходимые знания через исследовательский центр по батарейным ячейкам в партнерстве с университетом Болоньи и производителем микросхем NXP Semiconductors.

Лаборатория E-Cells сосредоточена на электрохимии и направлена на повышение экспертизы Ferrari в области батарейных ячеек. Винья отметил, что Ferrari будет использовать все больше батарей и нужно будет знать их химию, но пока не видит твердотельные батареи как реальную опцию.