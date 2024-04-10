Если при осмотре автомобиля заметили следы от этих зажимов — не покупайте его

Автолюбителям рассказали, какие шесть признаков указывают на серьезное ДТП автомобиля

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Автомобили с несоответствующими зазорами между кузовными деталями часто становятся участниками серьезных аварий, сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в интервью для "Газета.Ru".

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По словам собеседника, отклонения следует искать в крепежных элементах. При демонтаже кузовных частей на болтовых соединениях могут появиться следы сколов краски. Даже после ремонта такие места могут быть замечены, поскольку подкрашивание не всегда скрывает следы.

Кукарин также отметил важность проверки способа нанесения шовного герметика. Отклонения от стандартного метода нанесения указывают на возможный ремонт детали.

Третий аспект, на который следует обратить внимание, — стекла. Дата выпуска, указанная на стекле, может не соответствовать году выпуска автомобиля, что свидетельствует о его замене после аварии.

Срабатывание подушек безопасности во время серьезной аварии является еще одним показателем возможного участия автомобиля в ДТП. Этот момент можно проверить, включив зажигание и наблюдая за соответствующим значком на приборной панели.

Необходимо также обращать внимание на следы сварочных работ на нижней части автомобиля. Окалины и деформации лонжеронов и пола свидетельствуют о восстановлении после аварии.

Наконец, автомобили, проходившие восстановление геометрии на стапеле, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах, подчеркнул Кукарин.