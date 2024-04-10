Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки с самым сильным укусом в мире
Врач Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада
Как обработать участок от клещей
Виктор Орбан столкнулся с очередным вызовом своей власти
Татьяна Васильева призналась, что делала пластику и уколы красоты
Лучшие породы собак для охоты
Чемпионка ОИ Слепцова уверена, что российским спортсменам будет тяжело находиться на Олимпиаде-2024
Медик Фельдбуш: запрещается нагревать и закрывать ухо ватой при боли в ухе
Самые сильные породы собак
Если при осмотре автомобиля заметили следы от этих зажимов — не покупайте его

Автолюбителям рассказали, какие шесть признаков указывают на серьезное ДТП автомобиля

1:31
Авто

Автомобили с несоответствующими зазорами между кузовными деталями часто становятся участниками серьезных аварий, сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в интервью для "Газета.Ru".

Автолюбителям рассказали, какие шесть признаков указывают на серьезное ДТП автомобиля
Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain

По словам собеседника, отклонения следует искать в крепежных элементах. При демонтаже кузовных частей на болтовых соединениях могут появиться следы сколов краски. Даже после ремонта такие места могут быть замечены, поскольку подкрашивание не всегда скрывает следы.

Кукарин также отметил важность проверки способа нанесения шовного герметика. Отклонения от стандартного метода нанесения указывают на возможный ремонт детали.

Третий аспект, на который следует обратить внимание, — стекла. Дата выпуска, указанная на стекле, может не соответствовать году выпуска автомобиля, что свидетельствует о его замене после аварии.

Срабатывание подушек безопасности во время серьезной аварии является еще одним показателем возможного участия автомобиля в ДТП. Этот момент можно проверить, включив зажигание и наблюдая за соответствующим значком на приборной панели.

Необходимо также обращать внимание на следы сварочных работ на нижней части автомобиля. Окалины и деформации лонжеронов и пола свидетельствуют о восстановлении после аварии.

Наконец, автомобили, проходившие восстановление геометрии на стапеле, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах, подчеркнул Кукарин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд Любовь Степушова "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Лучшие породы собак для охоты
Чемпионка ОИ Слепцова уверена, что российским спортсменам будет тяжело находиться на Олимпиаде-2024
Медик Фельдбуш: запрещается нагревать и закрывать ухо ватой при боли в ухе
Самые сильные породы собак
Венеция вводит новый налог на въезд для туристов
Reuters: Россия рассматривает возможность смягчить экологические требования к качеству бензина
Александр Сокуров обвинил в плагиате Николая Солодникова, режиссёра "Во сне ты горько плакал"
Автолюбителям рассказали, какие шесть признаков указывают на серьезное ДТП автомобиля
Aachen.de: на западе Германии нашли римские укрепления III века нашей эры
Независимые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников