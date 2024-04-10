Водителям объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках

В теплые месяцы года долгие пробки оказывают негативное воздействие на здоровье водителей, предупредил эксперт из лаборатории "Гемотест" и врач-терапевт Максим Антонов в интервью для RT.
По его словам, когда автомобили скапливаются в пробке, содержание угарного газа, оксида азота и углеводородов в салонах увеличивается на 40%. Эти химические соединения являются вредными для здоровья и могут вызвать гипоксию (недостаток кислорода), воспаление слизистых оболочек носа, глаз, бронхов, а также проблемы с сердцем и стресс.
Эксперт отметил, что риски становятся более серьезными при повышении температуры воздуха, поскольку токсины начинают активно взаимодействовать.
Он рекомендовал водителям, застрявшим в пробке, не открывать окна и использовать кондиционер. Если у водителя возникает недомогание, рекомендуется отъехать подальше от обочины и принять свежий воздух.
Кроме того, эксперт подчеркнул важность регулярно менять положение тела и выполнять повороты торсом во время многочасовой поездки, чтобы предотвратить развитие остеохондроза и межпозвоночных грыж.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.