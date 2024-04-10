Водителям объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках

Врач Антонов: в теплую погоду пробки представляют угрозу для здоровья водителя

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В теплые месяцы года долгие пробки оказывают негативное воздействие на здоровье водителей, предупредил эксперт из лаборатории "Гемотест" и врач-терапевт Максим Антонов в интервью для RT.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

По его словам, когда автомобили скапливаются в пробке, содержание угарного газа, оксида азота и углеводородов в салонах увеличивается на 40%. Эти химические соединения являются вредными для здоровья и могут вызвать гипоксию (недостаток кислорода), воспаление слизистых оболочек носа, глаз, бронхов, а также проблемы с сердцем и стресс.

Эксперт отметил, что риски становятся более серьезными при повышении температуры воздуха, поскольку токсины начинают активно взаимодействовать.

Он рекомендовал водителям, застрявшим в пробке, не открывать окна и использовать кондиционер. Если у водителя возникает недомогание, рекомендуется отъехать подальше от обочины и принять свежий воздух.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность регулярно менять положение тела и выполнять повороты торсом во время многочасовой поездки, чтобы предотвратить развитие остеохондроза и межпозвоночных грыж.