Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле

В марте текущего года средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7% по сравнению с февралем, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале после анализа цен на запчасти по страховой корзине от агрегаторов.
Самое значительное снижение цен отмечено на следующих деталях: решетка радиатора (на 18,1%), заднее крыло (на 8,4%), капот (на 6,2%) и передняя левая дверь (на 4,7%).
Однако на некоторые запчасти цены выросли. Так, средняя цена заднего бампера возросла на 19,2%, задней фары на 14,2%, а передней фары на 10,9%.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.