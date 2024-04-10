Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле

НАПИ: цены на запчасти для китайских авто снизились на 1,7%

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В марте текущего года средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7% по сравнению с февралем, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале после анализа цен на запчасти по страховой корзине от агрегаторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самое значительное снижение цен отмечено на следующих деталях: решетка радиатора (на 18,1%), заднее крыло (на 8,4%), капот (на 6,2%) и передняя левая дверь (на 4,7%).

Однако на некоторые запчасти цены выросли. Так, средняя цена заднего бампера возросла на 19,2%, задней фары на 14,2%, а передней фары на 10,9%.