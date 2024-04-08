Daihatsu меняет правила игры после скандала с сертификацией безопасности

Toyota усиливает надзор за попавшим в скандал подразделением Daihatsu по производству малолитражных автомобилей

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Daihatsu Motor из Японии объявила о пересмотре системы отчетности по разработке и сертификации перед своим владельцем Toyota Motor в связи с скандалом, связанным с сертификацией безопасности.

Фото: Wikipedia by Daihatsu Trevis is licensed under CC BY-SA 3.0

Это решение принято после назначения нового президента от Toyota в Daihatsu, который столкнулся с задачей возвращения компании на путь роста. Daihatsu останется исполнителем разработки автомобилей по заказу Toyota, но изменит свой бизнес-подход, определив себя как "компанию, ориентированную на мобильность с акцентом на мини-автомобили".

Компания перестроит свою структуру, включая ликвидацию отдела ECC, и переместит отчетность по разработке и сертификации в другой сегмент Toyota, специализирующийся на компактных автомобилях. Toyota также возьмет на себя ответственность за управление ресурсами и их оптимизацию, связанные с бизнесом и планированием продукции Daihatsu. Daihatsu выразил намерение выпустить на рынок батарейный "кей-кар", однако не указал конкретных сроков.