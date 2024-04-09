Электромобили в России: лучшие модели за цену меньше 3 миллионов рублей

Рейтинг доступных электромобилей в России

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Интерес к электромобилям в России продолжает расти, с расширением выбора моделей и увеличением количества зарядных станций.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно данным carsweek. ru, самым доступным электрокаром в России является Hongqi E-QM5 за 2 500 000 рублей. На втором месте — седан Evolute i-PRO по цене 2 990 000 рублей, а на третьем — BYD Seagull за 2 250 000 рублей.

Далее в списке идут кроссоверы и седаны различных марок, представленные на рынке России по цене до 3 миллионов рублей, что делает их более доступными для потребителей.