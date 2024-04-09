Права водителя: обязан ли он садиться в патрульную машину при остановке ГИБДД?

Что делать, если ГИБДД требует сесть в их машину?

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Представитель ГИБДД рассказал, что водитель имеет право отказаться от приглашения сотрудников ДПС присесть в патрульную машину или в служебное помещение для составления протокола.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

По закону, инспектор ГИБДД может лишь предложить водителю занять место в автомобиле или пройти в помещение для оформления документов.

Водитель вправе ознакомиться с протоколом и подписать его, оставаясь в своем автомобиле. Покидать машину инспектор может только в определенных случаях, таких как наличие алкогольного опьянения у водителя или угроза безопасности окружающих.