Права водителя: обязан ли он садиться в патрульную машину при остановке ГИБДД?

Представитель ГИБДД рассказал, что водитель имеет право отказаться от приглашения сотрудников ДПС присесть в патрульную машину или в служебное помещение для составления протокола.
По закону, инспектор ГИБДД может лишь предложить водителю занять место в автомобиле или пройти в помещение для оформления документов.
Водитель вправе ознакомиться с протоколом и подписать его, оставаясь в своем автомобиле. Покидать машину инспектор может только в определенных случаях, таких как наличие алкогольного опьянения у водителя или угроза безопасности окружающих.
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