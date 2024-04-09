Глава АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили станут дешевле

Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета

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На заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ, Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, выступил с инициативой усилить меры защиты отечественного автопрома.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул важность стимулирования иностранных компаний к локализации производства в России, что, по его мнению, обеспечит равные условия для всех участников рынка и способствует честной конкуренции.

Соколов выразил поддержку идеи развития локализованных автопроизводств как под отечественными, так и под иностранными брендами, утверждая, что это приведет к росту заказов в компонентной отрасли, внедрению новых технологий, созданию рабочих мест и снижению стоимости автомобилей для потребителей.