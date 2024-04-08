Бум продаж на автосалоне в Бангкоке: Toyota в шаге от рекорда, китайские электрокары в шоке

Международный автомобильный салон в Бангкоке: рост заказов на 27.5%, лидирует Toyota

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Международный автомобильный салон в Бангкоке отметил рост заказов на 27.5%, при этом лидерство в продажах удерживает Toyota. Несмотря на увеличение популярности электромобилей, традиционные автомобили все еще преобладают.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

За время проведения мероприятия с 27 марта по 7 апреля было заказано 53,438 автомобилей и 5,173 мотоцикла. Доля электромобилей составила около 32.8% от заказов на автомобили. Toyota получила заказы на 8,540 автомобилей, а китайская компания BYD на 5,345 автомобилей.

Китайские производители автомобилей привлекли внимание посетителей автосалона, представив свои электромобили. Экспансия китайских производителей электромобилей в Таиланде происходит в условиях усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке, где производители борются за снижение цен.