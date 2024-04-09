Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: Украина имеет план нового контрнаступления
Турция готовится к новым ограничениям на экспорт в Израиль
The Washington Post: ВСУ без помощи США терпят крах
Первая помощь утопленному телефону в домашних условиях
Как наточить лопату
Как вернуть здоровье ногтям: спасательные методы против ломкости
Как приготовить смузи со вкусом овсяного печенья
Двукратная чемпионка ОИ Зайцева уверена в прекрасных перспективах российских биатлонистов на Играх в случае допуска
Кинологи ответили, чему мы можем научиться у своих собак
Забудьте о стрессе на дороге: советы по уходу за стеклоочистителями, который сэкономит ваше время и деньги

Ошибки водителей, из-за которых приходится часто менять щётки стеклоочистителя

1:21
Авто

Автолюбители осознают важность исправной работы дворников при движении в условиях дождя или снега. Недостаточная эффективность дворников может серьезно ограничить обзор, особенно если загрязнения расплываются по стеклу. Кроме того, изношенные щетки стеклоочистителя могут вызывать неприятные вибрации и звуки.

Ошибки водителей, из-за которых приходится часто менять щётки стеклоочистителя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Замена стеклоочистителей необходима, и хотя некоторые водители делают это раз в несколько лет, другие вынуждены менять их почти каждый квартал. В случае частой замены обычно указывают на повышенный износ, который может привести к ошибкам и проблемам.

Важно избегать использования резиновой части дворников на сильно загрязненных поверхностях, таких как покрытые льдом, чтобы избежать возможных дефектов, которые могут привести к полосатости стекла. Перед поездкой особенно важно протереть резиновую часть дворников влажной салфеткой, особенно если автомобиль долго стоял под открытым небом летом, чтобы предотвратить повреждение щеток и стекла от накопленной пыли.

Трещины на лобовом стекле также могут привести к быстрому износу резины на стеклоочистителе. Рекомендуется регулярно ухаживать за дворниками, например, каждую зиму снимать их для очистки от реагентов, которые могут привести к деформации щеток, и удаления загрязнений из креплений коромысел, чтобы избежать их неправильного положения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Общественный деятель Михаил Зыгарь* объявлен в розыск
Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии
В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО
Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом
Ошибки водителей, из-за которых приходится часто менять щётки стеклоочистителя
Искусственный интеллект теперь может находить тромбы в легких
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз
Экономист Щербаченко: курс валют до майских праздников будет стабильным
НАТО создает штаб войск в максимальной близости к границам РФ
Меню для гипертоников: 4 необходимых продукта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников