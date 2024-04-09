Забудьте о стрессе на дороге: советы по уходу за стеклоочистителями, который сэкономит ваше время и деньги

Автолюбители осознают важность исправной работы дворников при движении в условиях дождя или снега. Недостаточная эффективность дворников может серьезно ограничить обзор, особенно если загрязнения расплываются по стеклу. Кроме того, изношенные щетки стеклоочистителя могут вызывать неприятные вибрации и звуки.
Замена стеклоочистителей необходима, и хотя некоторые водители делают это раз в несколько лет, другие вынуждены менять их почти каждый квартал. В случае частой замены обычно указывают на повышенный износ, который может привести к ошибкам и проблемам.
Важно избегать использования резиновой части дворников на сильно загрязненных поверхностях, таких как покрытые льдом, чтобы избежать возможных дефектов, которые могут привести к полосатости стекла. Перед поездкой особенно важно протереть резиновую часть дворников влажной салфеткой, особенно если автомобиль долго стоял под открытым небом летом, чтобы предотвратить повреждение щеток и стекла от накопленной пыли.
Трещины на лобовом стекле также могут привести к быстрому износу резины на стеклоочистителе. Рекомендуется регулярно ухаживать за дворниками, например, каждую зиму снимать их для очистки от реагентов, которые могут привести к деформации щеток, и удаления загрязнений из креплений коромысел, чтобы избежать их неправильного положения.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.