Россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС

Существуют два надежных метода для проверки, достаточно ли полностью наливают топливо в бензобак на АЗС. Об этом сообщает информационный ресурс "Российская газета", ссылаясь на высказывание Вадима Стрельбицкого, директора департамента механического ремонта в компании "Авилон Kia".
"Самым простым методом в этом случае является залить топливо не прямо в бензобак, а в канистру с известным объемом. Более сложный подход включает выкачивание топлива из бака до полного опустошения, последующее заполнение бензобака и сопоставление этого объема с документацией автомобиля относительно его емкости. Тем не менее, в любом случае необходимо учитывать погрешность около 10%, обусловленную различными факторами", — отметил Стрельбицкий.
По словам представителя компании, случаи недолива топлива встречаются крайне редко, преимущественно в небольших городах.
Ранее Вадим Стрельбицкий утверждал, что если после заправки на АЗС двигатель начинает работать нестабильно, возникают вибрации на холостом ходу или возникают проблемы с запуском, это может быть связано с использованием низкокачественного топлива. В ту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при работающем двигателе (стуки, скрежет), которых ранее не было.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.