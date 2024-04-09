Россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС

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Холдинг "Авилон" назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС

1:18
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Существуют два надежных метода для проверки, достаточно ли полностью наливают топливо в бензобак на АЗС. Об этом сообщает информационный ресурс "Российская газета", ссылаясь на высказывание Вадима Стрельбицкого, директора департамента механического ремонта в компании "Авилон Kia".

Холдинг "Авилон" назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

"Самым простым методом в этом случае является залить топливо не прямо в бензобак, а в канистру с известным объемом. Более сложный подход включает выкачивание топлива из бака до полного опустошения, последующее заполнение бензобака и сопоставление этого объема с документацией автомобиля относительно его емкости. Тем не менее, в любом случае необходимо учитывать погрешность около 10%, обусловленную различными факторами", — отметил Стрельбицкий.

По словам представителя компании, случаи недолива топлива встречаются крайне редко, преимущественно в небольших городах.

Ранее Вадим Стрельбицкий утверждал, что если после заправки на АЗС двигатель начинает работать нестабильно, возникают вибрации на холостом ходу или возникают проблемы с запуском, это может быть связано с использованием низкокачественного топлива. В ту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при работающем двигателе (стуки, скрежет), которых ранее не было.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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