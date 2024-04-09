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Почему количество продаж подержанных автомобилей в России упало на 5,3%

Автоэксперты назвали самые продаваемые подержанные автомобили в РФ

2:12
Авто

В марте 2024 года вторичный рынок автомобилей в России сократился на примерно 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти данные предоставлены компанией "Автостат Инфо".

Автоэксперты назвали самые продаваемые подержанные автомобили в РФ
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно аналитическим данным, в марте текущего года было реализовано 543 237 подержанных легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил 573 373. В общей сложности за первый квартал 2024 года объем продаж на вторичном рынке составил 1 373 562 легковых автомобиля, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1 441 630 подержанных автомобилей.

В сравнении с январем продажи выросли на 42%, а с февралем — на 21%.

На вторичном рынке автомобилей в России продолжает лидировать отечественный бренд LADA, количество проданных которым автомобилей составило 132 501 единицу. На втором месте расположилась Toyota с 53 947 продажами в марте 2024 года, а третье место заняла корейская марка Kia с 33 431 проданными автомобилями.

В ТОП-5 также вошли Hyundai и Nissan с 27 029 и 25 065 продажами соответственно.

Самым популярным подержанным автомобилем в России остается Kia Rio. За год количество проданных этой модели на вторичном рынке выросло на 6% до 12 700 единиц. На втором месте с 12 328 продажами находится LADA 2107, а на третьем — LADA Granta с 11 552 проданными автомобилями.

Замыкают пятерку лидеров LADA 2114 и Hyundai Solaris, которые были куплены 10 988 и 10 964 раза соответственно в марте 2024 года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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