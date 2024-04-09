Магия ремонта: простой способ устранить трещину на стекле вашего авто

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Что делать, если треснуло лобовое стекло: способ временного решения проблемы

Авто

Появление трещины на переднем стекле автомобиля представляет собой серьезную угрозу. Пренебрегать такими повреждениями крайне опасно.

Что делать, если треснуло лобовое стекло: способ временного решения проблемы
Фото: Wikipedia by Tysto

Даже если стекло пока ещё цело, нет гарантии, что оно не разобьется через некоторое время. Лучше всего, если владелец автомобиля может сразу же заменить поврежденное стекло.

Однако часто решить эту проблему срочно не удаётся. Иногда из-за финансовых трудностей, а иногда из-за нехватки времени.

В таких случаях можно воспользоваться небольшим трюком.

Суть этого лайфхака заключается в следующем:

Необходимо нанести прозрачный лак для ногтей на поврежденную область стекла.

Сначала нужно тщательно очистить поврежденный участок стекла от загрязнений и жира. Для этого стекло следует вымыть, а затем обработать спиртом.

После того как поверхность станет сухой, на нее следует нанести лак. Цель состоит в том, чтобы лак заполнил трещину. Излишки затвердевшего лака можно удалить с помощью лезвия. В результате повреждение станет менее заметным, а стекло сохранит прозрачность.

Тем не менее, стоит помнить, что данный метод лишь временно решает проблему. Рекомендуется заменить стекло как только появится такая возможность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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