Стало известно, когда в России возобновят выпуск клона Chery Tiggo 7 Pro

Клон Chery Tiggo 7 Pro под автобрендом Xcite продолжат выпускать с 9 апреля

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Автозавод в Санкт-Петербурге, ранее известный как завод Nissan, снова начнет производство автомобилей Xcite (ранее известных как Chery Tiggo 7 Pro) с 9 апреля. Об этом сообщает канал "Автопоток" в Telegram.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, производство было приостановлено с февраля. Это означает, что автомобили Xcite, представленные журналистам в середине марта, были собраны до февраля. На данный момент было произведено 3,7 тыс. единиц.

Сообщается, что возобновление производства связано с поставкой новых партий автокомплектующих.

Ранее было известно, что проект Xcite (бывший завод Nissan), представляющий собой ребрендированные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, приостановил подготовку к началу продаж. Планировалось начать продажи в мае 2024 года, однако дилерам было отправлено письмо с просьбой временно приостановить установку вывесок и флагов на дилерских центрах.

По данным Telegram-канала No Limits, китайская компания Chery возможно приостановила сотрудничество с "АвтоВАЗом" из-за разногласий по теме утилизации.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 был представлен в марте 2024 года. Мощность двигателя составляет 147 л. с., а размеры автомобиля составляют 4500 мм в длину, 1842 мм в ширину и 1705 мм в высоту.