АвтоВАЗ вернул "автомат" в Lada Granta: сколько автомобилей будет выпущено

АвтоВАЗ объявил о запуске производства Lada Granta с традиционной автоматической трансмиссией. В понедельник, 8 апреля, пресс-служба отечественного автогиганта передала эту информацию.
Известно, что будет изготовлена партия Lada Granta с АКПП, составляющая около пяти тысяч машин, которые по планам будут выпущены в течение 2024 года. Подробности о дате начала продаж и цене будут объявлены позднее.
"АвтоВАЗ постепенно возвращает в автомобили опции, временно утраченные из-за ужесточения санкционного давления. Возвращение Granta с традиционным "автоматом" — пример этого. Одной из важных задач является выполнение заказов социальных служб на поставку современных и безопасных автомобилей для людей с ограниченными возможностями. В текущей ситуации АвтоВАЗ соблюдет это обязательство вовремя", — отметил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Также стоит отметить, что в рамках контракта с социальными службами будет произведено несколько сотен автомобилей Lada Granta с АКПП для транспортировки людей с инвалидностью.
Эти автомобили будут дополнительно оснащены специальными устройствами, облегчающими управление для этой категории лиц.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.