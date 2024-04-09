Китайские авто могут не выдержать конкуренции с западными брендами в РФ

Возвращение западных автобрендов в Россию создаст проблемы "китайцам"

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Возвращение европейских автомобильных брендов на российский рынок может вызвать значительные трудности для китайских марок. Исполнительный директор компании "Аймарс Медиа" Александр Ревский считает, что китайским компаниям до сих пор не удается достичь уровня "любимых" брендов, аналогичных немецким концернам.

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Ревский отмечает, что китайцы смогли войти на российский авторынок благодаря двум факторам: массовому уходу европейских марок и одновременному прекращению сервисной поддержки. Это оставило россиянам практически никакого выбора.

Однако сейчас ситуация может измениться, в том числе за счет параллельного импорта. Кроме того, китайские автопроизводители уже находят выход, создавая образцы по лицензиям.

Однако вернувшимся европейским брендам также не будет легко. Они столкнутся с необходимостью восстанавливать дилерскую сеть с нуля, конкурировать с укрепившимися китайцами, а также преодолевать санкционные и логистические ограничения.