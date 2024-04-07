Узнайте, почему лучше не менять автомобиль каждый год

Эксперт раскрывает тайны долгосрочного владения автомобилем

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Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, подчеркивает, что частая смена автомобилей является дорогостоящим удовольствием, доступным далеко не всем.

Фото: flickr.com by RL GNZLZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Указывая на статистику потерь стоимости новых автомобилей за первые три года эксплуатации, он предпочитает подчеркнуть преимущества долгосрочного владения одним транспортным средством.

Это включает лучшее знание машины владельцем, возможность более выгодной покупки комплектующих и расходников, а также экономическую целесообразность держать автомобиль с пробегом до 300 тысяч километров и затем продавать его покупателям из регионов, особенно в столице и Санкт-Петербурге.