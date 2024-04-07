Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, подчеркивает, что частая смена автомобилей является дорогостоящим удовольствием, доступным далеко не всем.
Указывая на статистику потерь стоимости новых автомобилей за первые три года эксплуатации, он предпочитает подчеркнуть преимущества долгосрочного владения одним транспортным средством.
Это включает лучшее знание машины владельцем, возможность более выгодной покупки комплектующих и расходников, а также экономическую целесообразность держать автомобиль с пробегом до 300 тысяч километров и затем продавать его покупателям из регионов, особенно в столице и Санкт-Петербурге.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.