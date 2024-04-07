Узнайте, почему лучше не менять автомобиль каждый год

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Эксперт раскрывает тайны долгосрочного владения автомобилем

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Авто

Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, подчеркивает, что частая смена автомобилей является дорогостоящим удовольствием, доступным далеко не всем.

Эксперт раскрывает тайны долгосрочного владения автомобилем
Фото: flickr.com by RL GNZLZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Указывая на статистику потерь стоимости новых автомобилей за первые три года эксплуатации, он предпочитает подчеркнуть преимущества долгосрочного владения одним транспортным средством.

Это включает лучшее знание машины владельцем, возможность более выгодной покупки комплектующих и расходников, а также экономическую целесообразность держать автомобиль с пробегом до 300 тысяч километров и затем продавать его покупателям из регионов, особенно в столице и Санкт-Петербурге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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