Советы эксперта: как выбрать подержанный автомобиль и сэкономить

Разоблачение: тайны выбора подержанного авто, о которых не говорят продавцы

0:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Сергей Зиновьев, автоэксперт портала "За Рулем", поделился рядом полезных советов по выбору подержанного автомобиля.

Фото: Wikipedia by MercurySable99 is licensed under CC BY-SA 4.0

Он рекомендует приобретать машины с пробегом через официальный трейд-ин или у частных лиц, избегая автомобилей, использовавшихся в такси. Важно детально изучить ПТС и предпочтительно выбирать автомобили с одним или двумя предыдущими владельцами.

Эксперт также советует проверять состояние кузова и обращать внимание на износ деталей салона. Приобретение у частников рекомендуется только при наличии автомобиля "здесь и сейчас". Необходимо рассматривать модели массового сегмента, так как выбор из них более прост и разнообразен.