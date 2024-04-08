Советы эксперта: как выбрать подержанный автомобиль и сэкономить

Сергей Зиновьев, автоэксперт портала "За Рулем", поделился рядом полезных советов по выбору подержанного автомобиля.
Он рекомендует приобретать машины с пробегом через официальный трейд-ин или у частных лиц, избегая автомобилей, использовавшихся в такси. Важно детально изучить ПТС и предпочтительно выбирать автомобили с одним или двумя предыдущими владельцами.
Эксперт также советует проверять состояние кузова и обращать внимание на износ деталей салона. Приобретение у частников рекомендуется только при наличии автомобиля "здесь и сейчас". Необходимо рассматривать модели массового сегмента, так как выбор из них более прост и разнообразен.
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