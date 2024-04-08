Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских
GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии
Сбер готов помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Орске
Туристы постоянно жалуются на падение уровня обслуживания в Турции
Немецкие туристы возмутились четырьмя вещами в России
Как сделать рассольник вкуснее: пять нехитрых правил, о которых не все знают
Трихолог Спиридонов считает стресс и диету причинами выпадения волос
Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова
Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?
Эксперт советует: почему новичкам лучше выбирать новые автомобили

Почему новичкам стоит избегать подержанных машин

0:45
Авто

В интервью для издания "Слово и Дело", автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рекомендует водителям-новичкам предпочитать новые автомобили стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Почему новичкам стоит избегать подержанных машин
Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov is licensed under public domain

Он утверждает, что подержанные автомобили могут скрывать различные проблемы, которые опытный водитель может обнаружить и решить, в то время как новичок может столкнуться с ними без должного опыта и знаний.

Эксперт отмечает, что новые машины обладают надежностью и безопасностью, что особенно важно для начинающих водителей. Субботин также советует застраховать транспортное средство, например, по полису КАСКО, чтобы минимизировать возможные недочеты и ошибки, сделанные водителем-новичком.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова
Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?
Тренер Бутова рассказала, как сделать икры ног красивыми
Эксперты рассказали, как собака может спасти вашу жизнь
Как спасти огурцы от паутинного клеща
В "Иронии судьбы" Яковлева не целовали из-за улыбки, а Мягкова потому что губы трубочкой
Кинологи ответили, почему собаки забывают команды
Особенности насекомого томкат
Разоблачение: тайны выбора подержанного авто, о которых не говорят продавцы
Постный апельсиновый пирог: в этом рецепте нет ни молока, ни яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников