Эксперт советует: почему новичкам лучше выбирать новые автомобили

В интервью для издания "Слово и Дело", автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рекомендует водителям-новичкам предпочитать новые автомобили стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Он утверждает, что подержанные автомобили могут скрывать различные проблемы, которые опытный водитель может обнаружить и решить, в то время как новичок может столкнуться с ними без должного опыта и знаний.
Эксперт отмечает, что новые машины обладают надежностью и безопасностью, что особенно важно для начинающих водителей. Субботин также советует застраховать транспортное средство, например, по полису КАСКО, чтобы минимизировать возможные недочеты и ошибки, сделанные водителем-новичком.
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