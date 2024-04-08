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Названы французские машины, которые стоят наравне с японскими

Рейтинг французских автомобилей, не уступающих японским в качестве

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Авто

Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг французских автомобилей, которые не отстают по качеству от японских аналогов.

Рейтинг французских автомобилей, не уступающих японским в качестве
Фото: Wikipedia by Thomas doerfer is licensed under GNU Free Documentation License

На первом месте расположены модели Peugeot 107 и Citroen C1, аналоги Toyota Aygo. Затем следуют кроссоверы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, схожие с Mitsubishi Outlander. На третьем месте — Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross с технической начинкой от Mitsubishi ASX. Renault Koleos, клон Nissan X-Trail, занял четвертое место, а Renault Kajar, аналог Nissan Qashqai, завершил ТОП-5.

Важно отметить, что многие из этих моделей фактически являются "чистокровными японцами" на российском рынке, несмотря на французское происхождение.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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