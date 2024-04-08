Что нужно знать о регистрации транспорта?

Эксперт рассказал о вопросе регистрации транспортных средств и предоставляет ключевую информацию, которую необходимо учитывать для владельцев.
Основные моменты включают в себя сроки регистрации после приобретения, возможность регистрации на лиц от 16 лет (но с учетом наличия взрослого собственника), необходимость ОСАГО для постановки на учет, процедуру передачи права собственности и избежание штрафов, скидки при оплате госпошлины через Госуслуги, и возможность постановки на учет нового автомобиля через автосалон по доступной цене.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.