Китай вторгается в европейский рынок электромобилей

Китайский министр торговли обсудил в Париже поставки электромобилей в Европу

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Министр торговли Китая Ван Вэнтао прибыл в Париж в воскресенье для переговоров, которые, как ожидается, затронут быстрорастущие поставки недорогих электромобилей из Китая на европейский рынок.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Исходя из информации, полученной от четырех источников в конце марта, известно, что обсуждения были сосредоточены на расследовании Европейской Комиссии по поводу того, получала ли китайская отрасль электромобилей несправедливые субсидии.

Китайские автомобильные компании BYD, Geely и SAIC уже были осмотрены европейскими инспекторами в начале этого года в рамках расследования. Китайское руководство оспаривает обвинения о том, что рост отрасли электромобилей обусловлен субсидиями и называет расследование ЕС "протекционистским".