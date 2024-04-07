Nissan готовится к возвращению Xterra

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Nissan рассматривает возможность возвращения Xterra

1:23
Авто

В рамках пресс-конференции Nissan было представлено видео-анонс, демонстрирующее стратегию компании. Видео показывает различные предстоящие дизайны, включая автомобили, которые уже были представлены, в том числе кроссовер Sakura с Токийского автосалона и Kicks с Нью-Йоркского автосалона. Видео также показывает очень квадратный автомобиль с крупными крышными рейлингами, вертикальным хвостом, фонарями, напоминающими грузовик, и характерным "горбиком" на крышке багажника, характерным для Xterra. Мы предполагаем, что это новый Xterra.

Nissan рассматривает возможность возвращения Xterra
Фото: Wikipedia by SsmIntrigue is licensed under CC BY-SA 4.0

В последнее время возрождение классических внедорожников становится популярным среди покупателей и прибыльным для автопроизводителей, и в этом тренде Nissan пока не полностью участвует. Однако, после разговора с вице-президентом и главным планировщиком Nissan Americas, Понцем Пандикутхира, стало известно, что возможно мы увидим возвращение Xterra.

Хотя Пандикутхира не подтвердил возвращение Xterra, он сказал, что идея активно обсуждается. Он также отметил, что новый Xterra должен быть "аутентичным" и "серьезным грузовиком". Это подразумевает, что это не должен быть просто Rogue с внедорожными шинами, а что-то с настоящими грузовыми возможностями. Он также отметил, что автомобиль должен быть относительно недорогим и включать современные дизайнерские элементы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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